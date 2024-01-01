Здетонував снаряд часів Другої світової війни: деталі трагічної загибелі трьох волинян





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилася учора, 14 березня, у лісі поблизу села Колпитів.



Ввечері до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 (сел. Локачі) надійшло повідомлення від жительки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися.



Під час опрацювання повідомлення, у лісі поблизу села Колпитів, поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів. Загиблим 27, 35 та 38 років. Попередньо, волиняни загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. На місці трагедії знайшли ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення.



За чим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 ( із додатковою відміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини загибелі трьох людей у Володимирському районі Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 14 березня, у лісі поблизу села Колпитів.Ввечері до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 (сел. Локачі) надійшло повідомлення від жительки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися.Під час опрацювання повідомлення, у лісі поблизу села Колпитів, поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів. Загиблим 27, 35 та 38 років. Попередньо, волиняни загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни. На місці трагедії знайшли ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення.За чим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 ( із додатковою відміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини трагедії.

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