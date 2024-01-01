Захисники ліквідували ще 580 російських окупантів
Сьогодні, 10:30
Загалом росія вже втратила в Україні з початку повномасштабної війни 428 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:
■ особового складу - близько 428420 (+580),
■ танків - 6758 (+1),
■ бойових броньованих машин -12949 (+11),
■ артилерійських систем - 10580 (+15),
■ РСЗВ - 1017 (+0),
■ засоби ППО - 717 (+0),
■ літаків - 347 (+0),
■ гелікоптерів - 325 (+0),
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),
■ крилаті ракети - 1920 (+0),
■ кораблі / катери - 26 (+0),
■ підводні човни - 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34),
■ спеціальна техніка - 1711 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:
■ особового складу - близько 428420 (+580),
■ танків - 6758 (+1),
■ бойових броньованих машин -12949 (+11),
■ артилерійських систем - 10580 (+15),
■ РСЗВ - 1017 (+0),
■ засоби ППО - 717 (+0),
■ літаків - 347 (+0),
■ гелікоптерів - 325 (+0),
■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),
■ крилаті ракети - 1920 (+0),
■ кораблі / катери - 26 (+0),
■ підводні човни - 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34),
■ спеціальна техніка - 1711 (+3).
Дані уточнюються.
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