Захисники ліквідували ще 580 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:



■ особового складу - близько 428420 (+580),



■ танків - 6758 (+1),



■ бойових броньованих машин -12949 (+11),



■ артилерійських систем - 10580 (+15),



■ РСЗВ - 1017 (+0),



■ засоби ППО - 717 (+0),



■ літаків - 347 (+0),



■ гелікоптерів - 325 (+0),



■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),



■ крилаті ракети - 1920 (+0),



■ кораблі / катери - 26 (+0),



■ підводні човни - 1 (+0),



■ автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34),



■ спеціальна техніка - 1711 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні з початку повномасштабної війни 428 420 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.■ особового складу - близько 428420 (+580),■ танків - 6758 (+1),■ бойових броньованих машин -12949 (+11),■ артилерійських систем - 10580 (+15),■ РСЗВ - 1017 (+0),■ засоби ППО - 717 (+0),■ літаків - 347 (+0),■ гелікоптерів - 325 (+0),■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),■ крилаті ракети - 1920 (+0),■ кораблі / катери - 26 (+0),■ підводні човни - 1 (+0),■ автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34),■ спеціальна техніка - 1711 (+3).Дані уточнюються.

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