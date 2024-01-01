Захисники ліквідували ще 580 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 580 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні з початку повномасштабної війни 428 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

■ особового складу - близько 428420 (+580),

■ танків - 6758 (+1),

■ бойових броньованих машин -12949 (+11),

■ артилерійських систем - 10580 (+15),

■ РСЗВ - 1017 (+0),

■ засоби ППО - 717 (+0),

■ літаків - 347 (+0),

■ гелікоптерів - 325 (+0),

■ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8254 (+34),

■ крилаті ракети - 1920 (+0),

■ кораблі / катери - 26 (+0),

■ підводні човни - 1 (+0),

■ автомобільної техніки та автоцистерн - 13993 (+34),

■ спеціальна техніка - 1711 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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