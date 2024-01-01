Діяв під прикриттям водія-далекобійника: зрадник шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту

Діяв під прикриттям водія-далекобійника: зрадник шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту
СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани агресора отримати актуальну інформацію про Сили оборони в акваторії Чорного моря.

У результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента воєнної розвідки рф, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів.

У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.
Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність.

Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення українських військових суден.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Діяв під прикриттям водія-далекобійника: зрадник шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Діяв під прикриттям водія-далекобійника: зрадник шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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