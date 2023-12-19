На Волині вилучили електронні сигарети та рідини на понад 26 мільйонів





Про це



Протиправні дії викрито в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення групою осіб контрабанди підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 КК України).



За даними слідства, особи налагодили канал контрабанди підакцизних товарів та реалізовували їх через поштові відправлення.



Правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у приміщеннях та транспортних засобах, що використовувалися для зберігання і перевезення контрафактного товару.



Вилучили електронні сигарети та рідини для їх заправки на суму понад 26 млн грн.



Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.



Встановлюються усі причетні до незаконного оборудки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури припинено схему незаконного ввезення та збуту в Україні електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.Протиправні дії викрито в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення групою осіб контрабанди підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 КК України).За даними слідства, особи налагодили канал контрабанди підакцизних товарів та реалізовували їх через поштові відправлення.Правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у приміщеннях та транспортних засобах, що використовувалися для зберігання і перевезення контрафактного товару.Вилучили електронні сигарети та рідини для їх заправки на суму понад 26 млн грн.Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.Встановлюються усі причетні до незаконного оборудки.

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