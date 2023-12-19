На Волині вилучили електронні сигарети та рідини на понад 26 мільйонів
Сьогодні, 11:20
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури припинено схему незаконного ввезення та збуту в Україні електронних сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Протиправні дії викрито в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення групою осіб контрабанди підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 КК України).
За даними слідства, особи налагодили канал контрабанди підакцизних товарів та реалізовували їх через поштові відправлення.
Правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у приміщеннях та транспортних засобах, що використовувалися для зберігання і перевезення контрафактного товару.
Вилучили електронні сигарети та рідини для їх заправки на суму понад 26 млн грн.
Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.
Встановлюються усі причетні до незаконного оборудки.
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Протиправні дії викрито в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення групою осіб контрабанди підакцизних товарів (ч. 2 ст. 201-4 КК України).
За даними слідства, особи налагодили канал контрабанди підакцизних товарів та реалізовували їх через поштові відправлення.
Правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у приміщеннях та транспортних засобах, що використовувалися для зберігання і перевезення контрафактного товару.
Вилучили електронні сигарети та рідини для їх заправки на суму понад 26 млн грн.
Наразі вирішується питання про арешт вилученого майна.
Встановлюються усі причетні до незаконного оборудки.
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