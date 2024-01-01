Українсько-європейська співпраця університетів: делегація від ВНУ побувала у Франції





Серед учасників заходу - 15 українських ректорів/проректорів, Анатолій Цьось, який очолює Волинський національний університет імені Лесі Українки та був у складі делегації.



"У складі української делегації працюємо в координаційній групі «Співпраця європейських та українських університетів: стан та перспективи», Страсбург (Франція). Зустріч відбулась під патронатом та за участі віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач. Захід організували Університет Страсбурга (Франція) та Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)", - йдеться в повідомленні.



Україну представляли 14 закладів вищої освіти:



■ Волинський національний університет імені Лесі Українки,



■ Вінницький національний технічний університет,



■ Донецький національний університет імені Василя Стуса;



■ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,



■ Національний університет «Львівська політехніка»,



■ Національний університет «Острозька академія»,



■ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,



■ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,



■ Сумський державний університет,



■ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,



■ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,



■ Херсонський державний університет,



■ Хмельницький національний університет,



■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили,



Програма включала вступні промови депутатки Європарламенту, віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач, голови EPICUR, президента Страсбурзького університету професора Мішель Денекен, ректорки Університету Адама Міцкевича в Познані, професорки Бoгумiли Kaневської, заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, координатора Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової.



"За напрямком роботи «Стратегічне партнерство європейських та українських університетів: поточний стан» були представлені доповіді стратегічного координатора EPICUR, віце-президента з академічного партнерства та управління Страсбурзького університету, професора Жан-Марк Плане та віце-президента з міжнародних звʼязків Університету Адама Міцкевича в Познані Рафаля Вітковського. Також були представлені приклади кращих практик від представників різних альянсів.



Олександр Співаковський та Ілля Хаджинов представили особливості роботи та актуальні потреби українських університетів", - зазначив Анатолій Цьось.



Він додав, що представники Європейської комісії озвучили досвід співпраці європейських та українських університетів в межах діючих Альянсів. За результатами роботи підготовлено звернення до інституцій ЄС щодо сприяння структурній співпраці українських та європейських університетів, включаючи можливість фінансування українських університетів, які є асоційованими членами Альянсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 березня на базі Страсбурзького університету відбувся форум, на якому розглянули співпрацю європейських та українських університетів.Серед учасників заходу - 15 українських ректорів/проректорів, повідомив , який очолює Волинський національний університет імені Лесі Українки та був у складі делегації."У складі української делегації працюємо в координаційній групі «Співпраця європейських та українських університетів: стан та перспективи», Страсбург (Франція). Зустріч відбулась під патронатом та за участі віце-президентки Європейського парламенту. Захід організували Університет Страсбурга (Франція) та Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)", - йдеться в повідомленні.Україну представляли 14 закладів вищої освіти:■ Волинський національний університет імені Лесі Українки,■ Вінницький національний технічний університет,■ Донецький національний університет імені Василя Стуса;■ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,■ Національний університет «Львівська політехніка»,■ Національний університет «Острозька академія»,■ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,■ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,■ Сумський державний університет,■ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,■ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,■ Херсонський державний університет,■ Хмельницький національний університет,■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили,Програма включала вступні промови депутатки Європарламенту, віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач, голови EPICUR, президента Страсбурзького університету професора, ректорки Університету Адама Міцкевича в Познані, професорки Бoгумiли Kaневської, заступника Міністра освіти і науки України, координатора Національного Еразмус+ офісу в Україні"За напрямком роботи «Стратегічне партнерство європейських та українських університетів: поточний стан» були представлені доповіді стратегічного координатора EPICUR, віце-президента з академічного партнерства та управління Страсбурзького університету, професората віце-президента з міжнародних звʼязків Університету Адама Міцкевича в Познані Рафаля Вітковського. Також були представлені приклади кращих практик від представників різних альянсів.тапредставили особливості роботи та актуальні потреби українських університетів", - зазначив Анатолій Цьось.Він додав, що представники Європейської комісії озвучили досвід співпраці європейських та українських університетів в межах діючих Альянсів. За результатами роботи підготовлено звернення до інституцій ЄС щодо сприяння структурній співпраці українських та європейських університетів, включаючи можливість фінансування українських університетів, які є асоційованими членами Альянсів.

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