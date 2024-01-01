Українсько-європейська співпраця університетів: делегація від ВНУ побувала у Франції
Сьогодні, 11:40
13 березня на базі Страсбурзького університету відбувся форум, на якому розглянули співпрацю європейських та українських університетів.
Серед учасників заходу - 15 українських ректорів/проректорів, повідомив Анатолій Цьось, який очолює Волинський національний університет імені Лесі Українки та був у складі делегації.
"У складі української делегації працюємо в координаційній групі «Співпраця європейських та українських університетів: стан та перспективи», Страсбург (Франція). Зустріч відбулась під патронатом та за участі віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач. Захід організували Університет Страсбурга (Франція) та Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)", - йдеться в повідомленні.
Україну представляли 14 закладів вищої освіти:
■ Волинський національний університет імені Лесі Українки,
■ Вінницький національний технічний університет,
■ Донецький національний університет імені Василя Стуса;
■ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
■ Національний університет «Львівська політехніка»,
■ Національний університет «Острозька академія»,
■ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
■ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
■ Сумський державний університет,
■ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
■ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
■ Херсонський державний університет,
■ Хмельницький національний університет,
■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
Програма включала вступні промови депутатки Європарламенту, віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач, голови EPICUR, президента Страсбурзького університету професора Мішель Денекен, ректорки Університету Адама Міцкевича в Познані, професорки Бoгумiли Kaневської, заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, координатора Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової.
"За напрямком роботи «Стратегічне партнерство європейських та українських університетів: поточний стан» були представлені доповіді стратегічного координатора EPICUR, віце-президента з академічного партнерства та управління Страсбурзького університету, професора Жан-Марк Плане та віце-президента з міжнародних звʼязків Університету Адама Міцкевича в Познані Рафаля Вітковського. Також були представлені приклади кращих практик від представників різних альянсів.
Олександр Співаковський та Ілля Хаджинов представили особливості роботи та актуальні потреби українських університетів", - зазначив Анатолій Цьось.
Він додав, що представники Європейської комісії озвучили досвід співпраці європейських та українських університетів в межах діючих Альянсів. За результатами роботи підготовлено звернення до інституцій ЄС щодо сприяння структурній співпраці українських та європейських університетів, включаючи можливість фінансування українських університетів, які є асоційованими членами Альянсів.
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Серед учасників заходу - 15 українських ректорів/проректорів, повідомив Анатолій Цьось, який очолює Волинський національний університет імені Лесі Українки та був у складі делегації.
"У складі української делегації працюємо в координаційній групі «Співпраця європейських та українських університетів: стан та перспективи», Страсбург (Франція). Зустріч відбулась під патронатом та за участі віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач. Захід організували Університет Страсбурга (Франція) та Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)", - йдеться в повідомленні.
Україну представляли 14 закладів вищої освіти:
■ Волинський національний університет імені Лесі Українки,
■ Вінницький національний технічний університет,
■ Донецький національний університет імені Василя Стуса;
■ Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
■ Національний університет «Львівська політехніка»,
■ Національний університет «Острозька академія»,
■ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
■ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
■ Сумський державний університет,
■ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
■ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
■ Херсонський державний університет,
■ Хмельницький національний університет,
■ Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
Програма включала вступні промови депутатки Європарламенту, віце-президентки Європейського парламенту Єви Копач, голови EPICUR, президента Страсбурзького університету професора Мішель Денекен, ректорки Університету Адама Міцкевича в Познані, професорки Бoгумiли Kaневської, заступника Міністра освіти і науки України Михайла Винницького, координатора Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової.
"За напрямком роботи «Стратегічне партнерство європейських та українських університетів: поточний стан» були представлені доповіді стратегічного координатора EPICUR, віце-президента з академічного партнерства та управління Страсбурзького університету, професора Жан-Марк Плане та віце-президента з міжнародних звʼязків Університету Адама Міцкевича в Познані Рафаля Вітковського. Також були представлені приклади кращих практик від представників різних альянсів.
Олександр Співаковський та Ілля Хаджинов представили особливості роботи та актуальні потреби українських університетів", - зазначив Анатолій Цьось.
Він додав, що представники Європейської комісії озвучили досвід співпраці європейських та українських університетів в межах діючих Альянсів. За результатами роботи підготовлено звернення до інституцій ЄС щодо сприяння структурній співпраці українських та європейських університетів, включаючи можливість фінансування українських університетів, які є асоційованими членами Альянсів.
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