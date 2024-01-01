Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених

обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 494 удари.



Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.



Внаслідок атак загинуло дві цивільні особи, ще п’ятеро отримали поранення.



Окупанти пошкодили 39 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, шість приватних авто, складські приміщення, аптеки, будівлю лікарні.



Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби ворожі війська знову. Загалом нараховано 494 удари.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Внаслідок атак загинуло дві цивільні особи, ще п’ятеро отримали поранення.Окупанти пошкодили 39 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, шість приватних авто, складські приміщення, аптеки, будівлю лікарні.Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

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