Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених

Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених
Протягом минулої доби ворожі війська знову обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 494 удари.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Внаслідок атак загинуло дві цивільні особи, ще п’ятеро отримали поранення.
Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених

Окупанти пошкодили 39 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, шість приватних авто, складські приміщення, аптеки, будівлю лікарні.
Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених

Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених
Обстріли Сумщини: 2 загиблих, 5 поранених


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Теги: обстріл, війна
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