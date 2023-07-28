На Волині водій вантажівки в'їхав авто, в якому перебувала жінка з 3-річною дитиною

Учора, близько 21 години, у Горохові 46-річний водій вантажівки Volvo не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Hyundai.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом легковика перебувала 38-річна місцева мешканка, в салоні також перебувала її трирічна донька. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували, дитина серйозних травм не зазнала, за її станом наразі спостерігають лікарі. Водії транспортних засобів були тверезі.За фактом аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють обставини ДТП.