У Луцьку 21-річний водій збив пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



37-річний чоловік отримав травми, його ушпиталили. З місця події слідчі вилучили автомобіль, керманич автомобіля був тверезий.



За фактом аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 березня близько 22 години у Луцьку 21-річний водій Opel на проспекті Соборності наїхав на пішохода, який перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.37-річний чоловік отримав травми, його ушпиталили. З місця події слідчі вилучили автомобіль, керманич автомобіля був тверезий.За фактом аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

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