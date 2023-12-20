У Луцьку 21-річний водій збив пішохода

У Луцьку 21-річний водій збив пішохода
14 березня близько 22 години у Луцьку 21-річний водій Opel на проспекті Соборності наїхав на пішохода, який перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

37-річний чоловік отримав травми, його ушпиталили. З місця події слідчі вилучили автомобіль, керманич автомобіля був тверезий.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють обставини ДТП.
У Луцьку 21-річний водій збив пішохода

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Теги: Луцьк, ДТП, поліція
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