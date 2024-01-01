Україна повернула тіла 100 загиблих захисників
Сьогодні, 12:30
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Полеглих Захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.
Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
"Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - зазначили у Координаційному штабі.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Полеглих Захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.
Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
"Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - зазначили у Координаційному штабі.
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