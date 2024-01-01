Україна повернула тіла 100 загиблих захисників





Про це



"Полеглих Захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.



Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.



"Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - зазначили у Координаційному штабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих Оборонців України.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими."Полеглих Захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих."Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання", - зазначили у Координаційному штабі.

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