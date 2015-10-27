«Ми готові», - Макрон відповів на ядерний шантаж путіна

Емманюель Макрон у відповідь на нові погрози російського президента володимира путіна щодо готовності рф до ядерної війни, нагадав, що Франція є "ядерною силою" і недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".



Про це повідомляє "



Макрон заявив: "Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина".



В інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 французький лідер зазначив, що недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".



За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".



путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".

Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби рф застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що росія може завдати ядерного удару по Україні.



29 лютого владімір путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїу відповідь на нові погрози російського президентащодо готовності рф до ядерної війни, нагадав, що Франція є "ядерною силою" і недоречно погрожувати, коли "у вас є ядерна зброя".Про це повідомляє " Європейська правда " з посиланням на Le Figaro.Макрон заявив: "Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина".В інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 французький лідер зазначив, що, коли "у вас є ядерна зброя".За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".путін в інтерв'ю російським пропагандистам попередив Захід, що росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну – Москва вважатиме це "значною ескалацією".Перед цим видання NYT повідомило, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби рф застосувала ядерну зброю проти України. Телеканал CNN також повідомляв, що наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до того, що росія може завдати ядерного удару по Україні.29 лютого владімір путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

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