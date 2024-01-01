У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим

У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
У селі Забороль, що входить до Луцької громади, віддали останню шану полеглому військовослужбовцю Олександру Літвінцову.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.

Сьогодні у Соборі Пресвятої Богородиці у селі Забороль відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Літвінцова (13.10.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та односельчани. Віддав шану загиблому воїну й секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим

Поховали Героя на місцевому кладовищі.
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.



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Теги: загиблі, війна
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