У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 13:10
У селі Забороль, що входить до Луцької громади, віддали останню шану полеглому військовослужбовцю Олександру Літвінцову.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні у Соборі Пресвятої Богородиці у селі Забороль відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Літвінцова (13.10.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та односельчани. Віддав шану загиблому воїну й секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні у Соборі Пресвятої Богородиці у селі Забороль відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Літвінцова (13.10.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та односельчани. Віддав шану загиблому воїну й секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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