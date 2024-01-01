У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим

У селі Забороль, що входить до Луцької громади, віддали останню шану полеглому військовослужбовцюПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.Сьогодні у Соборі Пресвятої Богородиці у селі Забороль відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Літвінцова (13.10.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тароку під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області.Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та односельчани. Віддав шану загиблому воїну й секретар Луцької міської радиПоховали Героя на місцевому кладовищі.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.