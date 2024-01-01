РДК анонсував масований удар по Бєлгороду за годину

масований обстріл Бєлгорода через годину.



Про це повідомляє



"Термінове попередження для мешканців Бєлгорода! Протягом найближчої години буде зроблено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород", - йдеться у повідомленні.



Добровольці закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.



Ситуація в Бєлгороді



У п'ятницю, 15 березня, в Бєлгороді повідомляли про сильний обстріл. Влада заявляла про нібито роботу ППО і постраждалих. Днем раніше, 14 березня мешканці також Бєлгорода скаржилися на "прильоти". А російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.



Крім того, 13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород, під удар потрапив штаб ФСБ. А 12 березня, коли російські добровольці прорвали кордон рф, росіяни поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації. Крім того, дрон "впав" на ТЦ "Вокзальний". Окрім того, російські силовики оточили місцевий залізничний вокзал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські добровольці, залучені у операції щодо прориву кордону рф, звернулись з терміновим повідомленням. Вони анансуваличерез годину.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РДК."Термінове попередження для мешканців Бєлгорода! Протягом найближчої години буде зроблено масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород", - йдеться у повідомленні.Добровольці закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.У п'ятницю, 15 березня, в Бєлгороді повідомляли про сильний обстріл. Влада заявляла про нібито роботу ППО і постраждалих. Днем раніше, 14 березня мешканці також Бєлгорода скаржилися на "прильоти". А російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.Крім того, 13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород, під удар потрапив штаб ФСБ. А 12 березня, коли російські добровольці прорвали кордон рф, росіяни поскаржилися на атаку дрона по центру Бєлгорода. Нібито під удар потрапила будівля місцевої адміністрації. Крім того, дрон "впав" на ТЦ "Вокзальний". Окрім того, російські силовики оточили місцевий залізничний вокзал.

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