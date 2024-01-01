Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим

В Одесі через російську ранковусьогодні, 15 березня, є загиблі та поранені люди.Про це в телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», - зазначив посадовець.Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.