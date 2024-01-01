Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим

Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим
В Одесі через російську ранкову ракетну атаку сьогодні, 15 березня, є загиблі та поранені люди.

Про це в телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», - зазначив посадовець.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.

Довідково:

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 11:01. В Одесі потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього у місті чули повторний вибух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракетна атака, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
РДК анонсував масований удар по Бєлгороду за годину
Сьогодні, 13:20
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 13:10
Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим
Сьогодні, 12:58
«Ми готові», - Макрон відповів на ядерний шантаж путіна
Сьогодні, 12:44
Україна повернула тіла 100 загиблих захисників
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Росіяни завдали ракетного удару по кортежу Зеленського, - ЗМІ Росіяни завдали ракетного удару по кортежу Зеленського, - ЗМІ
06 березень, 16:25
У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей У зруйнованій багатоповерхівці в Одесі врятували вже 4 людей
02 березень, 09:49
Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео
01 березень, 17:02
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
16 лютий, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
РДК анонсував масований удар по Бєлгороду за годину
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцькій громаді попрощалися із Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 13:10
 0
Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим
Сьогодні, 12:58
 0
«Ми готові», - Макрон відповів на ядерний шантаж путіна
Сьогодні, 12:44
 0
Україна повернула тіла 100 загиблих захисників
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8