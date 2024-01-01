Ракетна атака по Одесі: загинули медик і рятувальник, які допомагали пораненим
Сьогодні, 12:58
В Одесі через російську ранкову ракетну атаку сьогодні, 15 березня, є загиблі та поранені люди.
Про це в телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», - зазначив посадовець.
Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.
У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.
Довідково:
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 11:01. В Одесі потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього у місті чули повторний вибух.
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Про це в телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце», - зазначив посадовець.
Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.
У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.
Довідково:
Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 11:01. В Одесі потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього у місті чули повторний вибух.
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