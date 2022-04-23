Моторошні фото трагедії в Одесі: вже відомо про 14 загиблих

Унаслідоксьогодні, 15 березня, 14 осіб загинули та понад 46 зазнали поранень.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі. Наразі відомо про 14 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 46 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.«Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф», - зазначили у прокуратурі.У ДСНС повідомили, що внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.