ГУР: система онлайн-голосування на «виборах» у росії «поламалася»

путіна у росії в результаті дій української розвідки не працює система онлайн-голосування.



Про це повідомляє



Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Сайт mos.ru знову не працює.



Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.



Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.



Тим часом росіяни вже розвели паніку у соцмережах через збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.



Нещодавно керівник "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що нібито росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України. Джерело у спецслужбах прокоментувало цю заяву так: "Триває кібервійна росії проти ГУР МО".



Нагадаємо, у росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.



Російський диктатор володимир путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час «перевиборів»у росії в результаті дій української розвідки не працює система онлайн-голосування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.Як зазначають джерела, у день голосування нафіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Сайт mos.ru знову не працює.Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.Тим часом росіяни вже розвели паніку у соцмережах через збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.Нещодавно керівник "Ростелекома"заявив, що нібито росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України. Джерело у спецслужбах прокоментувало цю заяву так: "Триває кібервійна росії проти ГУР МО".Нагадаємо, у росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.Російський диктатор володимир путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремляуже заявив, що путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

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