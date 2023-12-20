ГУР: система онлайн-голосування на «виборах» у росії «поламалася»

ГУР: система онлайн-голосування на «виборах» у росії «поламалася»
Під час «перевиборів» путіна у росії в результаті дій української розвідки не працює система онлайн-голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Сайт mos.ru знову не працює.

Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.

Тим часом росіяни вже розвели паніку у соцмережах через збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.

Нещодавно керівник "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що нібито росія веде війну з Головним управління розвідки Міноборони України. Джерело у спецслужбах прокоментувало цю заяву так: "Триває кібервійна росії проти ГУР МО".

Нагадаємо, у росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор володимир путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.



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Теги: вибори, політика
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