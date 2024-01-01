«Легіон йде на вибори»: російські добровольці заявили, що перетнули кордон з рф





Про це свідчить заява російських бійців, що воюють на боці України, пише



Російські добровольці оголосили, що «йдуть на вибори».



«Як і всі наші співгромадяни, у легіоні ми мріємо про росію, звільнену від диктатури путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати», — заявили військові.



Вони наголосили, що йдуть, аби звільнити росіян від «жебрацтва, бідності, страху та диктатури».



«Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, без побоювання говоритимуть, що думають. росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. росіяни житимуть вільно», — оголосив легіон.



Також військовий з Сибірського батальйону, що воює на боці України, закликав росіян ігнорувати президентські вибори рф та долучитися до утворення, щоб «голосувати калібром». У батальйоні не уточнили, де саме зараз перебувають бійці.



За даними російського Telegram-каналу Baza, спроби перетнути кордон зафіксували у Бєлгородській та Курській областях. У Курській області місцеві заявили про стрілецький бій — там поранено двох людей, серед них нібито цивільний.



Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «24 Каналу» заявив, що на території рф легіон «Свобода росії», російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, ймовірно, проводять спільну операцію.



Офіційно російська влада не коментувала інформацію про перетин кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Легіон «Свобода росії» заявив, що військове утворення перетнуло кордон з російською федерацією.Про це свідчить заява російських бійців, що воюють на боці України, пише Громадське Російські добровольці оголосили, що «йдуть на вибори».«Як і всі наші співгромадяни, у легіоні ми мріємо про росію, звільнену від диктатури путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати», — заявили військові.Вони наголосили, що йдуть, аби звільнити росіян від «жебрацтва, бідності, страху та диктатури».«Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, без побоювання говоритимуть, що думають. росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. росіяни житимуть вільно», — оголосив легіон.Також військовий з Сибірського батальйону, що воює на боці України, закликав росіян ігнорувати президентські вибори рф та долучитися до утворення, щоб «голосувати калібром». У батальйоні не уточнили, де саме зараз перебувають бійці.За даними російського Telegram-каналу Baza, спроби перетнути кордон зафіксували у Бєлгородській та Курській областях. У Курській області місцеві заявили про стрілецький бій — там поранено двох людей, серед них нібито цивільний.Представник Головного управління розвідки Міноборониу коментарі «24 Каналу» заявив, що на території рф легіон «Свобода росії», російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, ймовірно, проводять спільну операцію.Офіційно російська влада не коментувала інформацію про перетин кордону.

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