Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:30
12 березня готівковий курс долара становить 38.40, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.00, а продають за 42.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.00, а продають за 42.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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