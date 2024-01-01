Росіяни скинули бомбу на багатоповерхівку у Куп'янську

На Харківщині російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС."Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.", - йдеться в повідомленні.Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.