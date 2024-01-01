Росіяни скинули бомбу на багатоповерхівку у Куп'янську
Сьогодні, 09:20
На Харківщині російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.", - йдеться в повідомленні.
Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.", - йдеться в повідомленні.
Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено.
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