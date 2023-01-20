На Волині 176 громад перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

На Волині 176 громад перейшли з УПЦ МП до ПЦУ
Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на Волині активізувався процес переходу парафій з Московського Патріархату до ПЦУ. Зокрема протягом 2022 року 45 громад змінили свою юридичну приналежність.

Про це в ефірі ГІТу розповів головний спеціаліст з питань релігій та національностей Волинської ОВА Василь Гайдук.

За його словами, у 2019 році на законодавчому рівні прописали, як має відбуватися перехід парафій і тоді 96 релігійних громад скористалися правом і змінили конфесійну підлеглість.

«Саме на 2019 рік припав найактивніший період, адже найбільша кількість парафій перейшла з однієї конфесії в іншу, окрім того, цим правом також скористалася одна з релігійних громад протестантського напрямку», — каже Василь Гайдук.

Як повідомив головний спеціаліст з питань релігій та національностей Волинської ОВА, у 2020 році лише 5 парафій скористалися правом переходу до ПЦУ, а у 2021 році — три парафії.

«З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми спостерігали знову підвищену активність громад, які хотіли змінити конфесійну приналежність, а саме 45 організацій перейшло до Української Православної Церкви. У минулому 2023 році — 23 організації здійснили перехід», — розповів спеціаліст.

У 2024 році, — каже пан Василь, — вже 4 парафії змінили конфесійне підпорядкування і за спостереженнями можна припустити, що ця динаміка буде продовжуватись.

«Із 2019 року, з початку прийняття змін (до закону), за 5 років 172 громади змінили конфесійну підлеглість, якщо ж додати 4 громади, які в у 2024 році вже теж здійснили перехід, то у підсумку вийшло 176 парафій.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, Волинь
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