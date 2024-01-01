Волинянин фіктивно розлучився, щоб уникнути ув'язнення за ухилення від призову





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Як вказано у вироку суду від 7 березня, 19 жовтня 2023 року обвинувачений Віталій Стрелюк отримав під особистий підпис повістку, де було зазначено, що через чотири дні він зобов’язаний прибути в пункт збору для подальшого відправлення на проходження військової служби у ЗСУ за мобілізацією. 23 жовтня 2023 року чоловік там так і не з’явився, оскільки за його словами «має на утриманні двох дітей, а в день явки у пункт збору перебував у місті Луцьк, де йому стало погано та він був доставлений в лікарню, про що повідомити центр комплектування та соціальної підтримки не міг».



Віталій Стрелюк зазначив, що після розлучення з дружиною утримує двох дітей 15 і 14 років, старша нібито проживає разом із ним. Однак під час суду з’ясувалося, що розірвати шлюб подружжя вирішило після відкриття кримінального провадження, а факт спільного проживання з дитиною не підтверджений.



«Такі обставини в сукупності свідчать, що обвинувачений свідомо свої життєві обставини підлаштовує під обставини для ухилення від мобілізації. Під час судового слідства не знайшли свого підтвердження пом’якшуючі обставини - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення», – йдеться у вироку.



Суддя Сергій Шеремета визнав обвинуваченного винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) й призначив йому покарання – три роки ув’язнення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу. Обвинувачений отримав бойову повістку, але у зазначений день не прийшов у РТЦК та СП, аргументуючи це поганим самопочуттям. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.Про це повідомляє Zaxid.net Як вказано у вироку суду від 7 березня, 19 жовтня 2023 року обвинуваченийотримав під особистий підпис повістку, де було зазначено, що через чотири дні він зобов’язаний прибути в пункт збору для подальшого відправлення на проходження військової служби у ЗСУ за мобілізацією. 23 жовтня 2023 року чоловік там так і не з’явився, оскільки за його словами «має на утриманні двох дітей, а в день явки у пункт збору перебував у місті Луцьк, де йому стало погано та він був доставлений в лікарню, про що повідомити центр комплектування та соціальної підтримки не міг».Віталій Стрелюк зазначив, що після розлучення з дружиною утримує двох дітей 15 і 14 років, старша нібито проживає разом із ним. Однак під час суду з’ясувалося, що розірвати шлюб подружжя вирішило після відкриття кримінального провадження, а факт спільного проживання з дитиною не підтверджений.«Такі обставини в сукупності свідчать, що обвинувачений свідомо свої життєві обставини підлаштовує під обставини для ухилення від мобілізації. Під час судового слідства не знайшли свого підтвердження пом’якшуючі обставини - щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення», – йдеться у вироку.Суддявизнав обвинуваченного винним за ст.336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) й призначив йому покарання – три роки ув’язнення.

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