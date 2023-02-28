У ніч проти 31 березня Україна перейде на літній час
Сьогодні, 03:11
У ніч проти неділі, 31 березня 2024 року, в Україні відбудеться перехід на літній час.
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Таким чином, 31 березня о третій годині ночі за київським часом буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед. Водночас гаджети цей перехід зроблять автоматично.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий.
У Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.
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Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Таким чином, 31 березня о третій годині ночі за київським часом буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед. Водночас гаджети цей перехід зроблять автоматично.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий.
У Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про обчислення часу в Україні», однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.
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