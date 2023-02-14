Дитячий садок на Волині потрапив у сотню кращих в Україні

Дитячий садок на Волині потрапив у сотню кращих в Україні
Йдеться про заклад дошкільної освіти «Веселка» села Звиняче на Горохівщині, який у цьому рейтингу став десятим.

Цей дошкільний навчальний заклад і його керівника Юлію Ющук відзначено у Лайт-конкурсі «Краща декорація (оформлення) актової зали або фойє до зимового свята – 2023». Ця відзнака стала підтвердженням їхнього високого професіоналізму та творчого підходу до організації навчального середовища для дітей.

Про це інформує Горохівська міська територіальна громада.

До слова, конкурс був організований інтернет-порталом рейтингу освітніх закладів України.

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Теги: дитсадок, Волинь
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