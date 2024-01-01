Кидав яйця у вікна і лякав охоронця: у Луцьку чоловік хуліганив у ліцеї

Кидав яйця у вікна і лякав охоронця: у Луцьку чоловік хуліганив у ліцеї
Чоловік, який вчинив хуліганство у луцькому ліцеї, відбувся штрафом. Зокрема, чоловік бігав по навчальному закладу, лякав охоронця та кидав яйця у вікна і стіни школи.

Як вказується у постанові Луцького міського суду, перший інцидент у ліцеї № 15, що на вулиці Привокзальній, стався 31 січня, передає ІА "Волинські новини".

Георгій С. близько 18 години без дозволу зайшов до навчального закладу та відкрив на першому поверсі вікно, через яке проникли його друзі. Після цього він із товаришами бігали по школі та втікали від охоронця, чим налякав останнього.

Наступного дня хуліган знову проник у школу, і знову бігав по навчальному закладу. А потім почав кидати курячими яйцями у вікна та стіни школи. Після цього чоловік кинувся навтьоки.

Проте зловмисника вдалося затримати.

Суд визнав Георгія С. винним у вчиненні адміністративних правопорушень , передбачених ст. 173КУпАП, та оштрафував його лише на 119 гривень.

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Теги: суд, покарання, хуліган
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