Де на Волині найбільше хворих на сказ тварин

Де на Волині найбільше хворих на сказ тварин
На Волині цьогоріч зафіксували уже 10 випадків сказу.

Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

Станом на 1 березня 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу:

5 – у Володимирському районі ( 3 собаки і 2 коти),
у Луцькому – 4 випадки ( 2 лисиці, 1 собака, 1 кіт),
Ковельський р-н – 1 випадрк (кіт).
У Нововолинській громаді – випадків не зареєстровано.

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Теги: сказ, тварини, Волинь
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