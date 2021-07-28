Де на Волині найбільше хворих на сказ тварин
Сьогодні, 23:12
На Волині цьогоріч зафіксували уже 10 випадків сказу.
Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.
Станом на 1 березня 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу:
5 – у Володимирському районі ( 3 собаки і 2 коти),
у Луцькому – 4 випадки ( 2 лисиці, 1 собака, 1 кіт),
Ковельський р-н – 1 випадрк (кіт).
У Нововолинській громаді – випадків не зареєстровано.
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Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.
Станом на 1 березня 2024 року на Волині зареєстровано 10 випадків сказу:
5 – у Володимирському районі ( 3 собаки і 2 коти),
у Луцькому – 4 випадки ( 2 лисиці, 1 собака, 1 кіт),
Ковельський р-н – 1 випадрк (кіт).
У Нововолинській громаді – випадків не зареєстровано.
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