Організатори «Євробачення-2024» оголосили про зміни в правилах конкурсу





Про це повідомляють організатори "Євробачення-2024", передає



Так, країни "Великої п’ятірки" та Швеція як переможниця попереднього конкурсу вперше будуть наживо виступати під час півфіналів. У попередні роки показували короткі уривки з генеральних репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.



У першому півфіналі 7 травня виступлять:



- Німеччина

- Швеція

- Велика Британія



У другому півфіналі 9 травня:



- Франція

- Італія

- Іспанія



"Ми вважаємо, що ця зміна дає країнам "Великої п’ятірки" та країні-господарці більш справедливі умови гри у Гранд-фіналі, оскільки вони тепер мають можливість виступити "по-справжньому" на сцені у півфіналі. Це також перемога, як для глядачів на арені, так і для глядачів вдома, оскільки вони зможуть побачити всіх виконавців, які змагаються цього року, наживо до Гранд-фіналу", — сказала виконавча продюсерка "Євробачення 2024" Ебба Адіельссон.



Ще одна зміна стосується часу глядацького голосування у Гранд-фіналі. У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, аби віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).



І третє нововведення: фани з країн, що не беруть участь в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за пісні, котрі їм до вподоби. Голосування для них почнеться перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.



Коли пройде "Євробачення"



68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу), а грандфінал — на 11 травня.



Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria — вони перемогли у нацвідборі.



Саме цим виконавицям українці віддали найбільшу кількість голосів у застосунку "Дія". Попри тимчасові збої у додатку загалом 1 167 176 українців проголосувало за учасників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори "Євробачення-2024" — шведський суспільний мовник SVT — оголосили про три зміни у правилах конкурсу, що відбудеться в Мальме.Про це повідомляють організатори "Євробачення-2024", передає Суспільне Культура Так, країни "Великої п’ятірки" та Швеція як переможниця попереднього конкурсу вперше будуть наживо виступати під час півфіналів. У попередні роки показували короткі уривки з генеральних репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.У першому півфіналі 7 травня виступлять:- Німеччина- Швеція- Велика БританіяУ другому півфіналі 9 травня:- Франція- Італія- Іспанія"Ми вважаємо, що ця зміна дає країнам "Великої п’ятірки" та країні-господарці більш справедливі умови гри у Гранд-фіналі, оскільки вони тепер мають можливість виступити "по-справжньому" на сцені у півфіналі. Це також перемога, як для глядачів на арені, так і для глядачів вдома, оскільки вони зможуть побачити всіх виконавців, які змагаються цього року, наживо до Гранд-фіналу", — сказала виконавча продюсерка "Євробачення 2024"Ще одна зміна стосується часу глядацького голосування у Гранд-фіналі. У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, аби віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).І третє нововведення: фани з країн, що не беруть участь в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за пісні, котрі їм до вподоби. Голосування для них почнеться перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.Коли пройде "Євробачення"68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу), а грандфінал — на 11 травня.Україну представлятиме дуетз піснею Teresa & Maria — вони перемогли у нацвідборі.Саме цим виконавицям українці віддали найбільшу кількість голосів у застосунку "Дія". Попри тимчасові збої у додатку загалом 1 167 176 українців проголосувало за учасників.

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