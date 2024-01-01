Організатори «Євробачення-2024» оголосили про зміни в правилах конкурсу
Сьогодні, 22:48
Організатори "Євробачення-2024" — шведський суспільний мовник SVT — оголосили про три зміни у правилах конкурсу, що відбудеться в Мальме.
Про це повідомляють організатори "Євробачення-2024", передає Суспільне Культура.
Так, країни "Великої п’ятірки" та Швеція як переможниця попереднього конкурсу вперше будуть наживо виступати під час півфіналів. У попередні роки показували короткі уривки з генеральних репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.
У першому півфіналі 7 травня виступлять:
- Німеччина
- Швеція
- Велика Британія
У другому півфіналі 9 травня:
- Франція
- Італія
- Іспанія
"Ми вважаємо, що ця зміна дає країнам "Великої п’ятірки" та країні-господарці більш справедливі умови гри у Гранд-фіналі, оскільки вони тепер мають можливість виступити "по-справжньому" на сцені у півфіналі. Це також перемога, як для глядачів на арені, так і для глядачів вдома, оскільки вони зможуть побачити всіх виконавців, які змагаються цього року, наживо до Гранд-фіналу", — сказала виконавча продюсерка "Євробачення 2024" Ебба Адіельссон.
Ще одна зміна стосується часу глядацького голосування у Гранд-фіналі. У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, аби віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).
І третє нововведення: фани з країн, що не беруть участь в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за пісні, котрі їм до вподоби. Голосування для них почнеться перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.
Коли пройде "Євробачення"
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу), а грандфінал — на 11 травня.
Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria — вони перемогли у нацвідборі.
Саме цим виконавицям українці віддали найбільшу кількість голосів у застосунку "Дія". Попри тимчасові збої у додатку загалом 1 167 176 українців проголосувало за учасників.
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Про це повідомляють організатори "Євробачення-2024", передає Суспільне Культура.
Так, країни "Великої п’ятірки" та Швеція як переможниця попереднього конкурсу вперше будуть наживо виступати під час півфіналів. У попередні роки показували короткі уривки з генеральних репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.
У першому півфіналі 7 травня виступлять:
- Німеччина
- Швеція
- Велика Британія
У другому півфіналі 9 травня:
- Франція
- Італія
- Іспанія
"Ми вважаємо, що ця зміна дає країнам "Великої п’ятірки" та країні-господарці більш справедливі умови гри у Гранд-фіналі, оскільки вони тепер мають можливість виступити "по-справжньому" на сцені у півфіналі. Це також перемога, як для глядачів на арені, так і для глядачів вдома, оскільки вони зможуть побачити всіх виконавців, які змагаються цього року, наживо до Гранд-фіналу", — сказала виконавча продюсерка "Євробачення 2024" Ебба Адіельссон.
Ще одна зміна стосується часу глядацького голосування у Гранд-фіналі. У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, аби віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).
І третє нововведення: фани з країн, що не беруть участь в "Євробаченні", матимуть 24 години, щоб проголосувати за пісні, котрі їм до вподоби. Голосування для них почнеться перед початком кожного з живих шоу. Онлайн-голосування для решти світу розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу та великого фіналу попереднього вечора та триватиме до початку живих шоу.
Коли пройде "Євробачення"
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу), а грандфінал — на 11 травня.
Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria — вони перемогли у нацвідборі.
Саме цим виконавицям українці віддали найбільшу кількість голосів у застосунку "Дія". Попри тимчасові збої у додатку загалом 1 167 176 українців проголосувало за учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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