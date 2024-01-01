Затриманого на кордоні жителя Херсонщини суд на Волині оштрафував майже на 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:44
Любомльський районний суд оштрафував жителя Херсонщини, якого затримали на Волині під час спроби незаконного перетину кордону, на 68 тисяч гривень.
Свою вину чоловік визнав повністю, зазначили у судовому рішенні, передає Суспільне.
За даними слідства, у квітні 2023 року затриманий, який працював графічним дизайнером, замовив собі в інтернеті підробні документи — тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії. За виготовлення підробок заплатив 10 тисяч гривень.
Зранку, 4 жовтня 2023 року, чоловіка з підробленими документами затримали під час проходження прикордонного контролю в залізничному пункті пропуску "Ягодин".
На підготовчому судовому засіданні обвинувачений уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості і погодився виплатити штраф.
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Свою вину чоловік визнав повністю, зазначили у судовому рішенні, передає Суспільне.
За даними слідства, у квітні 2023 року затриманий, який працював графічним дизайнером, замовив собі в інтернеті підробні документи — тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії. За виготовлення підробок заплатив 10 тисяч гривень.
Зранку, 4 жовтня 2023 року, чоловіка з підробленими документами затримали під час проходження прикордонного контролю в залізничному пункті пропуску "Ягодин".
На підготовчому судовому засіданні обвинувачений уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості і погодився виплатити штраф.
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