Затриманого на кордоні жителя Херсонщини суд на Волині оштрафував майже на 70 тисяч гривень

Затриманого на кордоні жителя Херсонщини суд на Волині оштрафував майже на 70 тисяч гривень
Любомльський районний суд оштрафував жителя Херсонщини, якого затримали на Волині під час спроби незаконного перетину кордону, на 68 тисяч гривень.

Свою вину чоловік визнав повністю, зазначили у судовому рішенні, передає Суспільне.

За даними слідства, у квітні 2023 року затриманий, який працював графічним дизайнером, замовив собі в інтернеті підробні документи — тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії. За виготовлення підробок заплатив 10 тисяч гривень.

Зранку, 4 жовтня 2023 року, чоловіка з підробленими документами затримали під час проходження прикордонного контролю в залізничному пункті пропуску "Ягодин".

На підготовчому судовому засіданні обвинувачений уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості і погодився виплатити штраф.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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