Де подивитися стрічку «20 днів у Маріуполі»
Сьогодні, 22:16
Фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова здобув премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. І знову повертається у національний прокат.
Суспільне Культура зібрало місця, де можна подивитися перший український фільм, який отримав «Оскар».
Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube. Станом на 17 січня його переглянули 1,3 млн разів. Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. На жаль, фільм недоступний для перегляду в Україні.
Подивитися онлайн
На українських стримінгових платформах фільм поки недоступний (його обіцяють додати найближчим часом).
Але можна придбати перегляд тут:
- Amazon;
- Apple TV;
- Google Play Movies;
- Vudu;
- Microsoft.
Подивитися стрічку наживо
кінотеатр"Жовтень" (Київ)
Сеанси щодня о 16:20 у залі "Класік". Фільм можна подивитися англійською з українськими субтитрами.
мережа кінотеатрів Multiplex
У окремих кінотеатрах мережі стрічка повертається у прокат — з 14 до 20 березня.
кінотеатр "Ліра" (Київ)
Фільм повертається у прокат на кілька днів. Подивитися можна буде:
14 березня о 18:30;
15 березня о 14:45;
16 березня о 12:50.
кінотеатр "КІНО42" (Київ)
Фільм покажуть у камерному кінотеатрі від засновників Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" та BURSA Hotel Kyiv.
Сеанси 11, 12 та 13 березня о 20:00.
кінотеатри у Чернівцях
У Чернівцях покази фільму «20 днів у Маріуполі» триватимуть впродовж чотирьох днів:
Центр Миколайчука покаже 14 березня о 18:00 та 16 березня о 16:00;
кіноконцертна зала "Чернівці" 15 березня о 18:30 та 17 березня о 16:00.
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Суспільне Культура зібрало місця, де можна подивитися перший український фільм, який отримав «Оскар».
Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube. Станом на 17 січня його переглянули 1,3 млн разів. Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. На жаль, фільм недоступний для перегляду в Україні.
Подивитися онлайн
На українських стримінгових платформах фільм поки недоступний (його обіцяють додати найближчим часом).
Але можна придбати перегляд тут:
- Amazon;
- Apple TV;
- Google Play Movies;
- Vudu;
- Microsoft.
Подивитися стрічку наживо
кінотеатр"Жовтень" (Київ)
Сеанси щодня о 16:20 у залі "Класік". Фільм можна подивитися англійською з українськими субтитрами.
мережа кінотеатрів Multiplex
У окремих кінотеатрах мережі стрічка повертається у прокат — з 14 до 20 березня.
кінотеатр "Ліра" (Київ)
Фільм повертається у прокат на кілька днів. Подивитися можна буде:
14 березня о 18:30;
15 березня о 14:45;
16 березня о 12:50.
кінотеатр "КІНО42" (Київ)
Фільм покажуть у камерному кінотеатрі від засновників Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" та BURSA Hotel Kyiv.
Сеанси 11, 12 та 13 березня о 20:00.
кінотеатри у Чернівцях
У Чернівцях покази фільму «20 днів у Маріуполі» триватимуть впродовж чотирьох днів:
Центр Миколайчука покаже 14 березня о 18:00 та 16 березня о 16:00;
кіноконцертна зала "Чернівці" 15 березня о 18:30 та 17 березня о 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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