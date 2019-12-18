Де подивитися стрічку «20 днів у Маріуполі»

Мстислава Чернова здобув премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. І знову повертається у національний прокат.







Ще у листопаді 2023 року стрічку виклали у відкритий доступ американського YouTube. Станом на 17 січня його переглянули 1,3 млн разів. Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. На жаль, фільм недоступний для перегляду в Україні.



Подивитися онлайн

На українських стримінгових платформах фільм поки недоступний (його обіцяють додати найближчим часом).



Але можна придбати перегляд тут:



- Amazon;

- Apple TV;

- Google Play Movies;

- Vudu;

- Microsoft.



Подивитися стрічку наживо



кінотеатр"Жовтень" (Київ)



Сеанси щодня о 16:20 у залі "Класік". Фільм можна подивитися англійською з українськими субтитрами.



мережа кінотеатрів Multiplex



У окремих кінотеатрах мережі стрічка повертається у прокат — з 14 до 20 березня.



кінотеатр "Ліра" (Київ)



Фільм повертається у прокат на кілька днів. Подивитися можна буде:



14 березня о 18:30;

15 березня о 14:45;

16 березня о 12:50.

кінотеатр "КІНО42" (Київ)



Фільм покажуть у камерному кінотеатрі від засновників Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" та BURSA Hotel Kyiv.



Сеанси 11, 12 та 13 березня о 20:00.



кінотеатри у Чернівцях



У Чернівцях покази фільму «20 днів у Маріуполі» триватимуть впродовж чотирьох днів:



Центр Миколайчука покаже 14 березня о 18:00 та 16 березня о 16:00;

кіноконцертна зала "Чернівці" 15 березня о 18:30 та 17 березня о 16:00.

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