Скільки у Луцьку коштує морква на ринку

Скільки у Луцьку коштує морква на ринку
В обласному центрі Волині на ринках подорожчала морква. Тепер вона коштує 15-20 гривень за кілограм, хоча ще донедавна її можна було придбати за 12 гривень.

Про це пише ВСН.

На «Завокзальному» ринку та ринку «Пасаж» у Луцьку морква додала в ціні. В середньому продавці просять за неї 15 гривень. Трапляються торгові точки, де її продають дешевше - по 12 гривень, а то й 10 гривень, але то все не кондиція. За великі соковиті екземпляри торговці просять 20 гривень за кілограм.

Ціна продовжить зростати, адже скоро піст, тож без моркви мало яка страва обійдеться до пісного столу.

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Теги: морква, ринок
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