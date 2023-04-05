У Луцьку судитимуть жінку за продаж черемші
Сьогодні, 20:25
На ринку міста Луцька держекоінспектори та працівники Департаменту Муніципальної варти під час рейду склали протокол на жінку, яка торгувала червонокнижною цибулею ведмежою, яку ще називають — черемша.
Рейди з виявлення торговців первоцвітами відбувають щовесни, повідомили в Державній екологічній інспекції області. Цього разу порушницю виявили на "Завокзальному" ринку обласного центру.
На жінку склали протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про "Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах". Матеріали за даним фактом направили на розгляд до суду.
У разі доведення вини жінці загрожує штраф за торгівлю червонокнижними рослинами від 1 700 гривень до 3 650 гривень з конфіскацією продукції.
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Рейди з виявлення торговців первоцвітами відбувають щовесни, повідомили в Державній екологічній інспекції області. Цього разу порушницю виявили на "Завокзальному" ринку обласного центру.
На жінку склали протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про "Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах". Матеріали за даним фактом направили на розгляд до суду.
У разі доведення вини жінці загрожує штраф за торгівлю червонокнижними рослинами від 1 700 гривень до 3 650 гривень з конфіскацією продукції.
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