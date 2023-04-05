У Луцьку судитимуть жінку за продаж черемші

На ринку міста Луцька держекоінспектори та працівники Департаменту Муніципальної варти під час рейду склали протокол на жінку, яка торгувала червонокнижною цибулею ведмежою, яку ще називають — черемша.Рейди з виявлення торговців первоцвітами відбувають щовесни, повідомили в Державній екологічній інспекції області. Цього разу порушницю виявили на "Завокзальному" ринку обласного центру.На жінку склали протокол за статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про "Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах". Матеріали за даним фактом направили на розгляд до суду.У разі доведення вини жінці загрожує штраф за торгівлю червонокнижними рослинами від 1 700 гривень до 3 650 гривень з конфіскацією продукції.