Гауляйтер із Харківщини опинився за ґратами

Гауляйтер із Харківщини опинився за ґратами
За матеріалами СБУ та ДБР чотирнадцять років за ґратами проведе колишній гауляйтер з Харківщини.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР реальний термін ув’язнення отримав колаборант, який у період захоплення Харківщини очолював окупаційну адміністрацію рф у Балаклії.

На цій «посаді» він поширював кремлівський режим на території міста, у тому числі допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору.

Правоохоронці затримали зловмисника під час звільнення Куп’янська, де він переховувався від правосуддя.

За матеріалами СБУ і ДБР, суд призначив йому 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років.

Також у нього конфісковано приватне майно. Мова йде про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміум-класу.

Як встановило розслідування, засудженим є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. На початку повномасштабного вторгнення росії він один з перших у Балаклії підтримав загарбників.

За це його призначили очільником окупаційного «відділу мвс рф», який діяв у захопленому на той час місті.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, він займався фабрикуванням «карних справ» проти українських патріотів та організовував чергування підлеглих на блокпостах.

Згодом колаборанта «підвищили» до гауляйтера місцевої громади.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили слідчі СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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