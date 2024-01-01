ЗМІ: на Волині вигадали незвичну корупційну схему для «здачі» на права

корупційну схему. Вони "допомагали" складати іспити за допомогою спецодягу.



Про це пише



"Робітники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру МВС перевдягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку або жилет кріпився телефон, який не тільки онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Сигнали посилали співробітники з іншого телефону", - зазначив співрозмовник видання.



Вартість такого "складання" іспиту на права оцінили у 700 доларів. Схему викрив Департамент внутрішньої безпеки у співпраці з СБУ.



Як додало джерело, активність правоохоронців змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники автошколи на Волині створили нову. Вони "допомагали" складати іспити за допомогою спецодягу.Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах."Робітники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру МВС перевдягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку або жилет кріпився телефон, який не тільки онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Сигнали посилали співробітники з іншого телефону", - зазначив співрозмовник видання.Вартість такого "складання" іспиту на права оцінили у 700 доларів. Схему викрив Департамент внутрішньої безпеки у співпраці з СБУ.Як додало джерело, активність правоохоронців змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати.

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