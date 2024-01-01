ЗМІ: на Волині вигадали незвичну корупційну схему для «здачі» на права
Сьогодні, 17:58
Працівники автошколи на Волині створили нову корупційну схему. Вони "допомагали" складати іспити за допомогою спецодягу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
"Робітники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру МВС перевдягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку або жилет кріпився телефон, який не тільки онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Сигнали посилали співробітники з іншого телефону", - зазначив співрозмовник видання.
Вартість такого "складання" іспиту на права оцінили у 700 доларів. Схему викрив Департамент внутрішньої безпеки у співпраці з СБУ.
Як додало джерело, активність правоохоронців змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
"Робітники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру МВС перевдягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку або жилет кріпився телефон, який не тільки онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Сигнали посилали співробітники з іншого телефону", - зазначив співрозмовник видання.
Вартість такого "складання" іспиту на права оцінили у 700 доларів. Схему викрив Департамент внутрішньої безпеки у співпраці з СБУ.
Як додало джерело, активність правоохоронців змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати.
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Коментарі 1
Там і без цього система гнила і всі беруть взяткі(((
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