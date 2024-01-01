В Україні з’явиться добровільне фахове вступне випробування

під час вступу на бакалаврат.



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Нововведенням зможуть скористатися абітурієнти, які вступають на основі дипломів молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра.



"Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування. Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала. Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування", - зазначили у МОН.



Ваговий коефіцієнт випробування при розрахунку конкурсного балу дорівнює 1. Якщо вступник не отримає мінімального прохідного бала під час фахового іспиту, він не зможе вступити на скорочений термін навчання за обраною спеціальністю.



Для яких спеціальностей доступні фахові вступні випробування?



Аграрні науки та продовольство:



агрономія;

захист і карантин рослин;

садівництво, плодоовочівництво та виноградарство;

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

лісове господарство;

садово-паркове господарство;

водні біоресурси та аквакультура;

агроінженерія.



Управління та адміністрування:



облік і оподаткування;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

менеджмент;

маркетинг;

підприємництво та торгівля;

публічне управління та адміністрування.



Культура і мистецтво:



менеджмент соціокультурної діяльності.



Соціальні та поведінкові науки:



економіка.



Коли проходитимуть фахові вступні випробування?



З 19 до 30 квітня - реєстрація на основну сесію фахових вступних випробувань.

З 10 до 14 червня - додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися в основний період.

З 24 до 27 червня - проведення основної сесії (графік розробляють окремо).

До 8 липня - оголошення результатів основної сесії.

З 15 до 19 липня - проведення додаткової сесії (графік розробляють окремо).

До 29 липня - оголошення результатів додаткової сесії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні впровадять процедуру добровільного фахового вступного випробування для низки спеціальностей. Воно підвищує конкурсний бална бакалаврат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.Нововведенням зможуть скористатися абітурієнти, які вступають на основі дипломів молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра."Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування. Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала. Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування", - зазначили у МОН.Ваговий коефіцієнт випробування при розрахунку конкурсного балу дорівнює 1. Якщо вступник не отримає мінімального прохідного бала під час фахового іспиту, він не зможе вступити на скорочений термін навчання за обраною спеціальністю.З 19 до 30 квітня - реєстрація на основну сесію фахових вступних випробувань.З 10 до 14 червня - додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися в основний період.З 24 до 27 червня - проведення основної сесії (графік розробляють окремо).До 8 липня - оголошення результатів основної сесії.З 15 до 19 липня - проведення додаткової сесії (графік розробляють окремо).До 29 липня - оголошення результатів додаткової сесії.

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