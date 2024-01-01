У львівському шпиталі від отриманих ран помер Герой з Волині Петро Ілюшик

Петро Сергійович Ілюшик.



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні тіло нашого Захисника і Героя повернеться “На щиті” у рідний Тойкут, де він народився і виріс. На фронті Петро Ілюшик був з 17 лютого минулого року. А 27 січня 2024-го, внаслідок скиду вибухівки ворожим БПЛА на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області, він отримав множинні вогнепальні осколкові поранення та переломи обох ніг. З того часу лікарі боролися за його життя. Спочатку у Запоріжжі та Дніпрі, а потім у Львові. Та серце воїна не витримало і зупинилося...



Щирі співчуття дружині Петра Ілюшика — Людмилі, сину Юрію, дочкам Ніні та Софії, мамі Героя та всім, хто його знав і любив", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають воїна завтра в його рідному селі.



Об 11.30 – панахида за загиблим в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Тойкут.



О 12.30 на подвір’ї школи, де навчався Петро Ілюшик, відбудеться громадянська панахида.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У львівському шпиталі від отриманих на полі бою ран помер старший солдат окремого стрілецького батальйону, волинянинПро це повідомив міський голова Ковеля"Сьогодні тіло нашого Захисника і Героя повернеться “На щиті” у рідний Тойкут, де він народився і виріс. На фронті Петро Ілюшик був з 17 лютого минулого року. А 27 січня 2024-го, внаслідок скиду вибухівки ворожим БПЛА на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області, він отримав множинні вогнепальні осколкові поранення та переломи обох ніг. З того часу лікарі боролися за його життя. Спочатку у Запоріжжі та Дніпрі, а потім у Львові. Та серце воїна не витримало і зупинилося...Щирі співчуття дружині Петра Ілюшика — Людмилі, сину Юрію, дочкам Ніні та Софії, мамі Героя та всім, хто його знав і любив", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають воїна завтра в його рідному селі.Об 11.30 – панахида за загиблим в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Тойкут.О 12.30 на подвір’ї школи, де навчався Петро Ілюшик, відбудеться громадянська панахида.

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