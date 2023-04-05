За вихідні на Волині спіймали 13 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 13 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,62 проміле.Ще одного нетверезого 19-річного керманича зупинили під час комендантської години. Він рухався на мопеді без мотошолома, а також перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1,38 проміле.У Луцьку інспектори отримали повідомлення, що водій керує авто Volkswagen перебуває напідпитку. Незабаром його було зупинено. У нього й справді були ознаки сп’яніння. Драгер показав 2, 38 проміле.На усіх порушників склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.