Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка
У місті Рожищі на Волині громада провела в останню дорогу військового Олега Верешка. Прощання відбулося сьогодні, 11 березня.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Довгою була дорога Героя додому, адже Олег Верешко понад пів року вважався безвісти зниклим.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Навколішки та з квітами у руках зустрічали загиблого захисника України жителі громади, а тужлива мелодія «Плине кача» вкотре розривала серце і душу кожного, хто прийшов у цей день на майдан віддати останню шану Героєві.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

«Знову біль, сльози і усвідомлення надзвичайно високої ціни, яку ми платимо за мрію жити у вільній європейській державі. А ще – внутрішня ненависть до ворога, яку не стерти з пам'яті українців століттями. Небесне воїнство поповнилося ще одним Героєм, котрий віддав за Батьківщину найдорожче – власне життя», - зазначили у міськраді.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Солдат-контрактник Олег Борисович Верешко став на захист України у січні 2023-го. Разом з побратимами з 46-ої окремої аеромобільної бригади нищили ворога на Запорізькому напрямку.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Загинув гранатометник Олег Верешко 20 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу противника.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Ідентифікували загиблого Героя за результатами тесту ДНК.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Побратими згадують Олега Верешка як вмотивованого захисника, надійного товариша та мужнього воїна. Таким він залишиться у їхній пам'яті.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Чин відспівування Героя відбувся у храмі Рівноапостольного князя Володимира в Дубищі.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Опісля загиблого захисника України провадили до місця його вічного спочинку.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

Останнє прощання з родиною і український стяг, яким була вкрита домовина Героя, військові передають родині як символ держави, за яку віддав життя загиблий Олег Верешко.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

«Під звуки Державного Гімну та гучні залпи військового салюту домовину з тілом загиблого опускають у сиру землю. Хай буде вона йому пухом. А незгасна пам'ять про загиблого земляка живе навіки у наших серцях. Вічна шана та пам'ять Героєві Олегу Верешку!» - йдеться у повідомленні.
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка
Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

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Теги: загиблі, війна
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