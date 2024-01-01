Пів року вважався зниклим безвісти: на Волині поховали Героя Олега Верешка

У місті Рожищі на Волині громада провела в останню дорогу військового. Прощання відбулося сьогодні, 11 березня.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Довгою була дорога Героя додому, адже Олег Верешко понад пів рокуНавколішки та з квітами у руках зустрічали загиблого захисника України жителі громади, а тужлива мелодія «Плине кача» вкотре розривала серце і душу кожного, хто прийшов у цей день на майдан віддати останню шану Героєві.Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.«Знову біль, сльози і усвідомлення надзвичайно високої ціни, яку ми платимо за мрію жити у вільній європейській державі. А ще – внутрішня ненависть до ворога, яку не стерти з пам'яті українців століттями. Небесне воїнство поповнилося ще одним Героєм, котрий віддав за Батьківщину найдорожче – власне життя», - зазначили у міськраді.Солдат-контрактник Олег Борисович Верешко став на захист України у січні 2023-го. Разом з побратимами з 46-ої окремої аеромобільної бригади нищили ворога на Запорізькому напрямку.Загинув гранатометник Олег Верешко 20 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті мінометного обстрілу противника.Ідентифікували загиблого Героя за результатами тесту ДНК.Побратими згадують Олега Верешка як вмотивованого захисника, надійного товариша та мужнього воїна. Таким він залишиться у їхній пам'яті.Чин відспівування Героя відбувся у храмі Рівноапостольного князя Володимира в Дубищі.Опісля загиблого захисника України провадили до місця його вічного спочинку.Останнє прощання з родиною і український стяг, яким була вкрита домовина Героя, військові передають родині як символ держави, за яку віддав життя загиблий Олег Верешко.«Під звуки Державного Гімну та гучні залпи військового салюту домовину з тілом загиблого опускають у сиру землю. Хай буде вона йому пухом. А незгасна пам'ять про загиблого земляка живе навіки у наших серцях. Вічна шана та пам'ять Героєві Олегу Верешку!» - йдеться у повідомленні.