Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги

Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.



Про це глава держави



"Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - зазначив Зеленський.



Президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Обговорили фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також власне виробництво.



"Інша важлива тема – фортифікації. Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпровів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.Про це глава держави повідомив у Телеграмі."Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді головкома, начальника Генштабу, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - зазначив Зеленський.Президент заслухав доповіді міністра оборонита очільника Мінстратегпромущодо забезпечення фронту всім необхідним. Обговорили фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також власне виробництво."Інша важлива тема – фортифікації. Звіт Прем’єр-міністращодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - наголосив Зеленський.

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