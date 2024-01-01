Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги

Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

"Ставка. Детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - зазначив Зеленський.

Президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна щодо забезпечення фронту всім необхідним. Обговорили фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння, а також власне виробництво.

"Інша важлива тема – фортифікації. Звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - наголосив Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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