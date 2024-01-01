МЗС Німеччини підтримало британський варіант постачання ракет Україні

обміну крилатими ракетами.



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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо обміну крилатими ракетами. Україна таким чином змогла б отримати далекобійне озброєння.



"Провести обмін ракет з Великою Британією - це був би варіант", - сказала Бербок.



Подібний обмін щодо іншого обладнання вже був. Водночас політикиня не уточнила, про яке саме озброєння йдеться.



"Круговий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", - сказала Бербок.



Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Там готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту, заявив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.



Як пояснив Кемерон, допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Великій Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МЗС Німеччини підтримало пропозицію британського зовнішньополітичного відомства щодоПро це пише Gaseta.ua Міністерка закордонних справ Німеччинипідтримала пропозицію колеги з Великої Британіїщодо обміну крилатими ракетами. Україна таким чином змогла б отримати далекобійне озброєння."Провести обмін ракет з Великою Британією - це був би варіант", - сказала Бербок.Подібний обмін щодо іншого обладнання вже був. Водночас політикиня не уточнила, про яке саме озброєння йдеться."Круговий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", - сказала Бербок.Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus. Там готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту, заявив очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.Як пояснив Кемерон, допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Великій Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

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