Аварія на Волині: авто злетіло в кювет, є постраждалі

Аварія на Волині: авто злетіло в кювет, є постраждалі
Неподалік містечка Маневичі на Волині сьогодні, 11 березня, автомобіль злетів у кювет.

Аварія трапилася близько 12:00 на перехресті, пише інформагентство Волинські Новини.

Попередньо, водій авто заснув за кермом. В автівці перебували троє осіб, усі вони постраждали у ДТП.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у двох потерпілих забої та рани нижніх кінцівок, ще в одного – закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

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Їх доправили у Маневицьку багатопрофільну лікарню.

На місці аварії працювали слідчі.

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Теги: ДТП, Волинь
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