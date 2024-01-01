Аварія на Волині: авто злетіло в кювет, є постраждалі





Аварія трапилася близько 12:00 на перехресті, пише



Попередньо, водій авто заснув за кермом. В автівці перебували троє осіб, усі вони постраждали у ДТП.



Медики, які прибули на місце події, діагностували у двох потерпілих забої та рани нижніх кінцівок, ще в одного – закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.



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Їх доправили у Маневицьку багатопрофільну лікарню.



На місці аварії працювали слідчі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік містечка Маневичі на Волині сьогодні, 11 березня, автомобіль злетів у кювет.Аварія трапилася близько 12:00 на перехресті, пише інформагентство Волинські Новини Попередньо, водій авто заснув за кермом. В автівці перебували троє осіб, усі вони постраждали у ДТП.Медики, які прибули на місце події, діагностували у двох потерпілих забої та рани нижніх кінцівок, ще в одного – закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.Їх доправили у Маневицьку багатопрофільну лікарню.На місці аварії працювали слідчі.

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