Героям слава: щоранку над Луцьком лунатиме «Плине кача»





Про це інформує



Полеглих воїнів вшановуватимуть під звуки пісні “Пливе кача”, розповіла волонтерка Анастасія Рудик. З її слів, ініціатива виникла ще пів року тому.



"Чернівці вже давним-давно це роблять. Коли я побачила у соцмережах, що місто просто завмирає, я подумала, а чому у Луцьку такого немає? Станом на сьогодні місто ще не завмирає, але я дуже сподіваюсь, що пройде якийсь відлік часу і все-таки ми будемо, як: Чернівці, сусіднє Рівне, Ковель, Хмельницький", — каже волонтерка.



11 березня до щопонеділкового вшанування загиблих українських воїнів поблизу стели на Театральному майдані Луцька долучилося орієнтовно 100 людей, додала Анастасія Рудик.



Підтримати акцію також приїхав військовослужбовець Павло на псевдо "Воля", який зараз перебуває на реабілітації.



"Кожен українець має пам’ятати своїх героїв, — говорить військовий. — Для мене це є дуже похвально, що наша Волинська область і загалом наші міста України, вшановують наших героїв. Є люди, які забули, що війна, але не більшість".



Надалі, зі слів волонтерки Анастасії Рудик, сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання буде лунати у всіх мікрорайонах міста, а також – у мережах магазинів та відеобордах. Говорить: у планах домовитись із місцевою радіохвилею, аби до вшанування могли долучитися і водії за кермом.







Довідково:



16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 11 березня, у центрі Луцька щоранку лунатиме оповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання.Про це інформує Суспільне під звуки пісні “Пливе кача”, розповіла волонтерка. З її слів, ініціатива виникла ще пів року тому."Чернівці вже давним-давно це роблять. Коли я побачила у соцмережах, що місто просто завмирає, я подумала, а чому у Луцьку такого немає? Станом на сьогодні місто ще не завмирає, але я дуже сподіваюсь, що пройде якийсь відлік часу і все-таки ми будемо, як: Чернівці, сусіднє Рівне, Ковель, Хмельницький", — каже волонтерка.11 березня до щопонеділкового вшанування загиблих українських воїнів поблизу стели на Театральному майдані Луцька долучилося орієнтовно 100 людей, додала Анастасія Рудик.Підтримати акцію також приїхав військовослужбовецьна псевдо "Воля", який зараз перебуває на реабілітації."Кожен українець має пам’ятати своїх героїв, — говорить військовий. — Для мене це є дуже похвально, що наша Волинська область і загалом наші міста України, вшановують наших героїв. Є люди, які забули, що війна, але не більшість".Надалі, зі слів волонтерки Анастасії Рудик, сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання буде лунати у всіх мікрорайонах міста, а також – у мережах магазинів та відеобордах. Говорить: у планах домовитись із місцевою радіохвилею, аби до вшанування могли долучитися і водії за кермом.

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