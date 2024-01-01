Героям слава: щоранку над Луцьком лунатиме «Плине кача»

Героям слава: щоранку над Луцьком лунатиме «Плине кача»
Від сьогодні, 11 березня, у центрі Луцька щоранку лунатиме оповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Про це інформує Суспільне.

Полеглих воїнів вшановуватимуть під звуки пісні “Пливе кача”, розповіла волонтерка Анастасія Рудик. З її слів, ініціатива виникла ще пів року тому.

"Чернівці вже давним-давно це роблять. Коли я побачила у соцмережах, що місто просто завмирає, я подумала, а чому у Луцьку такого немає? Станом на сьогодні місто ще не завмирає, але я дуже сподіваюсь, що пройде якийсь відлік часу і все-таки ми будемо, як: Чернівці, сусіднє Рівне, Ковель, Хмельницький", — каже волонтерка.

11 березня до щопонеділкового вшанування загиблих українських воїнів поблизу стели на Театральному майдані Луцька долучилося орієнтовно 100 людей, додала Анастасія Рудик.
Героям слава: щоранку над Луцьком лунатиме «Плине кача»

Підтримати акцію також приїхав військовослужбовець Павло на псевдо "Воля", який зараз перебуває на реабілітації.

"Кожен українець має пам’ятати своїх героїв, — говорить військовий. — Для мене це є дуже похвально, що наша Волинська область і загалом наші міста України, вшановують наших героїв. Є люди, які забули, що війна, але не більшість".
Героям слава: щоранку над Луцьком лунатиме «Плине кача»

Надалі, зі слів волонтерки Анастасії Рудик, сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання буде лунати у всіх мікрорайонах міста, а також – у мережах магазинів та відеобордах. Говорить: у планах домовитись із місцевою радіохвилею, аби до вшанування могли долучитися і водії за кермом.



Довідково:

16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.


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Теги: вшанування, Волинь
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