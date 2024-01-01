Автобуси з українцями блокують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»

Автобуси з українцями протестувальники блокують на польському пункті пропуску в Дорогуську. На місце виїхав український консул.Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.«Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод», — повідомив Надзвичайний і повноважний посол України в ПольщіНагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні,, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.