Автобуси з українцями блокують на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин»
Сьогодні, 17:41
Автобуси з українцями протестувальники блокують на польському пункті пропуску в Дорогуську. На місце виїхав український консул.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
«Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод», — повідомив Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.
Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні, почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.
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Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
«Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод», — повідомив Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.
Нагадаємо, польські фермери, які протестують на кордоні, почали зупиняти пасажирські автобуси, які їдуть з Польщі та у Польщу. Пасажирів тримають на кордоні без жодних пояснень.
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