Прокуратура через суд забрала у сільради ліс на Волині

Після втручання прокуратури на Волині у власність держави повернуті лісові землі вартістю 109 мільйонів гривень.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Прилісненської сільської ради пролісогосподарського призначення площею понад 6 га і вартістю 109 мільйонів гривень.Прокурори з’ясували, що ділянка, яка перебувала у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, на підставі незаконних наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення, неправомірно зареєстрована як комунальна власність і вилучена з лісового фонду.У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.