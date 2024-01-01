Прокуратура через суд забрала у сільради ліс на Волині

Прокуратура через суд забрала у сільради ліс на Волині
Після втручання прокуратури на Волині у власність держави повернуті лісові землі вартістю 109 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Прилісненської сільської ради про витребування у власність держави земельної ділянки лісогосподарського призначення площею понад 6 га і вартістю 109 мільйонів гривень.

Прокурори з’ясували, що ділянка, яка перебувала у постійному користуванні державного лісогосподарського підприємства, на підставі незаконних наказів Головного управління Держгеокадастру у Волинській області була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення, неправомірно зареєстрована як комунальна власність і вилучена з лісового фонду.

У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.

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Теги: суд, Волинь
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