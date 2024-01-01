Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.
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