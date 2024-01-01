Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку триває збір російськомовної літератури на макулатуру
Сьогодні, 20:45
У Луцьку судитимуть жінку за продаж черемші
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Сьогодні, 20:00
Гауляйтер із Харківщини опинився за ґратами
Сьогодні, 18:37
Прокуратура через суд забрала у сільради ліс на Волині
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
Синоптики попередили волинян про сильний вітер Синоптики попередили волинян про сильний вітер
Сьогодні, 13:19
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 березня
08 березень, 20:00
Синоптики: вихідні на Волині будуть «сухі», після них почнуться дощі Синоптики: вихідні на Волині будуть «сухі», після них почнуться дощі
08 березень, 16:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 березня
07 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку триває збір російськомовної літератури на макулатуру
Сьогодні, 20:45
 0
У Луцьку судитимуть жінку за продаж черемші
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Сьогодні, 20:00
 0
«Рано чи пізно, але до армії підуть всі», - воїн із Луцька
Сьогодні, 19:00
 0
Гауляйтер із Харківщини опинився за ґратами
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8