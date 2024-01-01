У Луцьку триває збір російськомовної літератури на макулатуру

У Луцьку триває збір російськомовної літератури на макулатуру
У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва триває акція "Скажи НІ російській літературі". З початку 2024 року зібрали 378 кілограмів російськомовних книг.

Книги здали на макулатуру, за них вторгували 1134 гривні, розповіла Суспільному директорка Волинської бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова. Гроші передали волонтерському центру, що діє при бібліотеці, на закупівлю матеріалів для маскувальних сіток військовим.

Зі слів Алли Єфремової, ініціативу зі збору російськомовної літератури започаткували 4 вересня 2022 року.

"Читачі не дають завершити цю акцію. Вони продовжують приносити до бібліотеки російськомовну літературу, очищаючи свої книжкові полиці вдома", — говорить директорка книгозбірні.

Однією із тих, хто долучився до акції, стала лучанка Тетяна Саричева. Алла Єфремова розповіла: жінка нині проживає з дітьми в Чехії, де займається волонтерством. Під час візиту до Луцька Тетяна Саричева принесла до бібліотеки усі російськомовні книги, які знайшла вдома.

Акція "Скажи НІ російській літературі" у Луцьку наразі триває. Як додала директорка, приносити російськомовні книги можна у бібліотеку щодня з 9 до 19 години, крім суботи.

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Теги: російська література, збір, макулатура
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