Полював на ППО: затримали «свіжого» зрадника в Дніпрі

Полював на ППО: затримали «свіжого» зрадника в Дніпрі
Працівники СБУ затримали у Дніпрі зрадника, який допомагав рашистам виявити радіолокаційні станції ЗСУ, щоб «обійти» українську ППО.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі ще одного агента воєнної розвідки рф. Зловмисник розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону.

Насамперед фігурант намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати «обійти» українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів.

Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації.

Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової.

Співробітники СБУ викрили ворожого поплічника ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента, а також встановити його російського куратора - кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру).

За даними слідства, він дистанційно завербував мешканця Дніпра у грудні 2023 року.

У поле зору агресора він потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який викладав власні антиукраїнські дописи у Телеграм-каналах прокремлівських блогерів.

Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об’єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його листування з російським гру.
Полював на ППО: затримали «свіжого» зрадника в Дніпрі

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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