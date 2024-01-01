Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку

Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку
У Луцьку поліцейські оперативно встановили зловмисника, причетного до пошкодження восьми автомобілів.

Таким способом чоловік вирішив помститися колишньому працедавцю за нібито несправедливе до нього ставлення, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

До поліції надійшло повідомлення про пошкодження автомобілів однієї з служб таксі. Зокрема, невідомий повибивав скло у вісьмох транспортних засобах. Звернення належним чином зареєстрували та розпочали пошуки причетного до злочину.
Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку
Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку

Поліцейські опрацювали слідову інформацію, зібрали речові докази та оглянули відео з камер спостереження. Вже за декілька годин зловмисника встановили, ним виявився 42-річний лучанин.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникові загрожує до п’яти років обмеження волі.
Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку
Колишній працівник розтрощив 8 авто служби таксі в Луцьку

Слідство триває.

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Теги: поліція, Волинь
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