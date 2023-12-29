Суддю КСУ з Волині звинуватили у криміналі

колишнього голову Апеляційного суду Волині Петра Філюка звинуватили у внесенні у табелі обліку робочого часу завідомо неправдивих відомостей щодо присутності на роботі для отримання суддівської винагороди



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Юрист Володимир Богатир звернувся до Національного антикорупційного бюро із заявою щодо вчинення злочину суддями Конституційного суду Оксаною Грищук, Василем Лемаком, Петром Філюком, Олександром Петришеним та іншими посадовцями КСУ через внесення у табелі обліку робочого часу завідомо неправдивих відомостей щодо їхньої присутності на роботі у травні-червні 2023 року для отримання суддівської винагороди.



За результатами аналізу отриманої інформації, юрист вбачає, що впродовж тривалого часу в КСУ існує протиправна практика, яка полягає у внесенні неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу суддів, які підписують самі судді та працівники їхніх патронатних служб – про відпрацювання робочого часу суддями КСУ, які без поважних причин були відсутні (від кількох днів до кількох тижнів підряд) на робочому місці та за місцем роботи взагалі (у м. Києві) та не виконували своїх функціональних обов’язків.



За словами юриста, внесенням такої неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу судді офіційно обліковуються як такі, що у певні робочі дні здійснювали свої службові повноваження, а такі табелі використовуються як підстава для нарахування та одержання винагороди за період, упродовж якого вони були відсутні на робочому місці та за місцем роботи та не виконували своїх службових обов’язків.



Адвокат заявляє, що така практика має ознаки зловживання службовим становищем окремими суддями КСУ та направлена на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах на свою користь, що призводить до розтрат та інших порушень бюджетної дисципліни.



«Йдеться про обернення суддями Конституційного Суду України на свою користь (безпідставне одержання як винагороди судді) коштів з Державного бюджету України, які вони не заробили, використовуючи при цьому своє службове становище – вносячи до табелів обліку свого робочого часу завідомо неправдиві відомості стосовно здійснення ними повноважень (виконання роботи, яку вони насправді не виконували). У результаті такої службової фальсифікації відбувалося безпідставне нарахування та отримання суддями Конституційного Суду України винагороди судді (державних коштів)», - йдеться в заяві про злочин.



Заслужений юрист України зазначає, що, відповідно до отриманих з офіційних джерел відомостей та публічної інформації, вбачається самовільна відсутність суддів КСУ на своєму робочому місці та за місцем роботи з наступним безпідставним одержанням у повному обсязі винагороди судді наприкінці травня-початок червня 2023 року.



Водночас, у табелях обліку робочого часу цих суддів зафіксовано, що у період з 29 травня по 9 червня 2023 року вони були на роботі та здійснювали свої службові повноваження.



Таким чином, на думку юриста, у табелі обліку робочого часу суддів Грищук, Лемака, Петришина та Філюка за травень та червень 2023 року, які були підписані ними, були внесені завідомо неправдиві відомості щодо їхньої присутності на робочому місці та виконання ними посадових повноважень у вказаний період.



Ці табелі були подані до бухгалтерської служби КСУ як підстава для нарахування та виплати винагороди суддям.



«У результаті таких дій вказані судді одержали у вигляді винагороди державні кошти начебто за виконану роботу. У середньому винагорода судді Конституційного Суду складає 350-400 тисяч гривень на місяць, то у даному разі сума незаконно одержаних (незароблених) державних коштів кожним із вказаних суддів може досягати 170-200 тисяч гривень», - зазначає адвокат.



Адвокат звернувся із заявою до НАБУ з проханням відкрити справу за частиною 4 статті 191 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України та розслідувати ці факти.



Відповідно до закону, відсутність на робочому місці та фактичне нездійснення суддею КСУ своїх посадових повноважень у робочий день є прогулом та не підлягає оплаті.



Довідково:



Філюк Петро Тодосьович народився 11 квітня 1961 року в с. Залухів Ратнівського району Волинської області.



Після закінчення в 1980 році Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації та механізації сільського господарства проходив строкову військову службу.



У 1986 році здобув вищу юридичну освіту в Харківському юридичному інституті (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).



Із серпня 1986 року працював слідчим слідчого відділення відділу внутрішніх справ Луцького міськвиконкому Волинської області.



У квітні 1990 року обраний народним суддею Луцького районного народного суду, а у вересні 1992 року призначений головою цього суду.



Постановою Верховної Ради України від 3 квітня 2003 року обраний безстроково суддею Апеляційного суду Волинської області.

З 23 грудня 2003 року Указом Президента України призначений першим заступником голови цього суду.



У період із 2004 року по 2019 рік – голова Апеляційного суду Волинської області.



30 жовтня 2019 року XVII позачерговим з’їздом суддів України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 5 листопада 2019 року.



Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук.



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