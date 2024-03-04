У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич

У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Помер Герой з Волині Олександр Оленич.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"У лікарні помер військовий Олександр Петрович Оленич, 31.03.1987 року народження, житель с. Вижгів. Щирі співчуття від усіх жителів громади рідним та близьким.

Орієнтовно тіло померлого Героя Олександра Оленича прибуде на місце вічного спочинку у с.Вижгів сьогодні, 04.03.2024 року. Кортеж буде прямувати з Ковеля, через с.Вишнів, с.Радехів до с. Вижгів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату зустрічі воїна та час поховання буде повідомлено додатково.

З метою вшанування пам’яті померлого Олександра Оленича у Вишнівській територіальній громаді з 04 по 06 березня 2024 року оголошено Дні жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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