У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі





Про це



"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", — йдеться у повідомленні.



У розвідці зазначили, що залізнична гілка використовувалась для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області.



"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", — зазначили у ГУР.



Нагадаємо, що Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області росії.Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України."4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", — йдеться у повідомленні.У розвідці зазначили, що залізнична гілка використовувалась для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області."З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", — зазначили у ГУР.Нагадаємо, що Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось

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