У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі

У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області росії.

Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що залізнична гілка використовувалась для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області.

"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", — зазначили у ГУР.

Нагадаємо, що Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.

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Теги: Росія, Україна, війна, розвідка, міст
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