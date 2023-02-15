У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Сьогодні, 11:15
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області росії.
Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.
"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що залізнична гілка використовувалась для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області.
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", — зазначили у ГУР.
Нагадаємо, що Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.
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Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.
"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що залізнична гілка використовувалась для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області.
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", — зазначили у ГУР.
Нагадаємо, що Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.
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