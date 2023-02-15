Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР

Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР
Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами ГУР, тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони рф, а також ― масивом секретної службової документації російського відомства.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.
Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР

Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «Бюрократъ».

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, розвідка, сервери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Сьогодні, 11:15
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Сьогодні, 11:00
Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР
Сьогодні, 10:50
НАТО розпочинає масштабні військові навчання Nordic Response 24 біля кордонів з росією
Сьогодні, 10:36
«На щиті» на Волинь назавжди повертається Герой Юрій Сєчний
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Сьогодні, 11:15
Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна, – ГУР Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна, – ГУР
15 лютий, 2023, 10:22
Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО Тканина згнила, а пластини проіржавіли: росіянам видають списані бронежилети. ФОТО
15 квітень, 2022, 07:35
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суддю КСУ з Волині звинуватили у криміналі
Сьогодні, 11:26
 0
У росії підірвали залізничний міст, яким перевозили військові вантажі
Сьогодні, 11:15
 0
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Оленич
Сьогодні, 11:00
 0
Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР
Сьогодні, 10:50
 0
НАТО розпочинає масштабні військові навчання Nordic Response 24 біля кордонів з росією
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8