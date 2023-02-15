Українська розвідка зламала сервери Міноборони рф і отримала доступ до секретних документів, – ГУР





Про це



За словами ГУР, тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони рф, а також ― масивом секретної службової документації російського відомства.



Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.



Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «Бюрократъ».



У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.За словами ГУР, тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони рф, а також ― масивом секретної службової документації російського відомства.Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою «Бюрократъ».У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ―. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.

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