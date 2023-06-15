НАТО розпочинає масштабні військові навчання Nordic Response 24 біля кордонів з росією





Про це повідомляє



Зазначається, що навчання триватимуть до 15 березня. Вони відбуватимуться на суші, на морі та в повітрі.



У навчаннях НАТО візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.



Для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, і вперше країна бере участь у спільних навчаннях НАТО як член оборонного альянсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії сьогодні, 4 березня, розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.Зазначається, що навчання триватимуть до 15 березня. Вони відбуватимуться на суші, на морі та в повітрі.У навчаннях НАТО візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.Для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, і вперше країна бере участь у спільних навчаннях НАТО як член оборонного альянсу.

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